Очікуваний реліз ігрової консолі Nintendo Switch 2 може бути перенесений на початок 2025 року. Бразильський журналіст Педро Енріке Лутті Ліппе у нещодавньому відео OX do Controlle поділився інформацією з п’яти різних джерел, припускаючи, що запуск консолі було відкладено з початкової дати – 2024 року. Ці джерела також повідомили, що розробка ігор для Nintendo Switch 2 триває, а її дебют очікується в першому кварталі 2025 року.

Eurogamer та VGC повторили подібні повідомлення, причому VGC підтвердила з кількох джерел, що Nintendo поінформувала видавців про зміну графіка запуску на 1 квартал 2025 року. Затримка нібито має дозволити компанії розширити лінійку ігор від сторонніх розробників до виходу консолі, що потенційно повторює стратегію запуску оригінальної консолі Switch, яка була анонсована за рік до її релізу.

Попри відсутність офіційного підтвердження від Nintendo, припущення про затримку виходу Nintendo Switch 2 підтверджує Eurogamer, зазначаючи, що перенесення на початок наступного року має на меті підтримати запуск консолі ширшим спектром ігор.

Nintendo продовжує зберігати мовчання з цього приводу, а президент Шунтаро Фурукава підтвердив, що компанія зосередиться на поточній моделі Switch як на своєму основному бізнесі до 2024 року. Однак, оскільки наступний фінансовий рік Nintendo продовжується до квітня 2025 року, запуск консолі в ці терміни залишається можливим.

Експерти галузі, зокрема доктор Серкан Тото з Kantan Games, припускають, що нова консоль може коштувати $400, що на $100 більше, ніж ціна запуску Switch, а ціни на ігри потенційно можуть зрівнятися зі стандартом $70 для консолей поточного покоління.