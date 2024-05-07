Гамма нової моделі Mercedes-Benz CLE поступово розширюється: спочатку було представлено купе й зроблені лише перші натяки на кабріолет, потім з’явилася потужна AMG-версія. Й ось тепер поєдналося перше та друге – зустрічаємо Mercedes CLE53 AMG Cabriolet, який дебютує якраз до початку літнього сезону.

Відповідаючи власній назві, автомобіль Mercedes CLE53 AMG Cabriolet має відкритий кузов із м’яким складаним дахом – він може бути чорного, сірого або червоного кольору. Дах може складатись або розкладатися на швидкостях до 60 км/год лише за 20 секунд. Крім того, версія Mercedes CLE53 AMG Cabriolet виділяється відповідними спортивними натяками: розширені повітрозабірники в передньому бампері, повітряний канал на капоті, задній бампер із дифузором.

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Проте найголовніші відмінності стосуються техніки. Адже автомобіль Mercedes CLE53 AMG пропонує 3-літровий 6-циліндровий турбомотор потужністю 449 к.с., що розвиває крутний момент 560 Нм або навіть 600 Нм із функцією короткочасного підвищення тиску турбіни. Також передбачено 48-вольтовий стартер-генератор, який спрацьовує на початку руху та може видавати 23 к.с. потужності й 205 Нм крутного моменту.

Додайте 9-ступеневий “автомат” та систему повного приводу, й отримаєте на виході прискорення 0-100 км/год. за 4,4 секунди та 250 км/год максимальної швидкості. Або навіть ще краще за умови замовлення додаткових AMG-пакетів (звісно, платних) – відповідно 4,2 секунди та 270 км/год.

Варто відзначити, що у випадку Mercedes CLE53 AMG Cabriolet лише нарощуванням потужності справа не обмежилась. Адже автомобіль також отримав спортивну AMG-підвіску, високоефективні AMG-гальма, поворотні задні колеса.

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Салон новинки Mercedes CLE53 AMG Cabriolet пропонує 12,3-дюймовий дисплей панелі приладів та центральний 11,9-дюймовий дисплей, який нахиляється для уникнення засліплення на сонці – це особливість саме відкритої Mercedes CLE версії та приклад піклування про водія й пасажирів. Аналогічний приклад – висувні дефлектори для зменшення протягів у салоні під час руху з відкритим дахом, а також система “повітряного шарфу” з подачею теплого повітря крізь отвори в підголівниках передніх сидінь.

Продажі автомобіля Mercedes CLE53 AMG Cabriolet стартують вже незабаром. Точна вартість буде оголошена на момент старту продажів.