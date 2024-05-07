Для того, щоб доповнити нові iPad Pro та iPad Air, Apple під час презентації також представила нові аксесуари для планшетів, зокрема – Apple Pencil Pro.

Pencil Pro отримав набір нових та вже наявних у попередніх моделях можливостей. Серед новинок – додатковий датчик у корпусі, який може визначати стискання Apple Pencil, яке можна використовувати для відкриття палітри інструментів.

Всередині Pencil Pro також вперше встановили привод лінійного переміщення, який буде підтверджувати вібрацією дії користувача. Ще одним нововведенням є підтримка Find My, для того, аби Apple Pencil Pro було легше знайти.

Apple Pencil Pro також отримав оновлений гіроскоп і з ним підтримку обертання корпуса, внаслідок чого змінюватиметься орієнтація фігурних інструментів пера та пензля.

Продажі Apple Pencil Pro в США стартували вже сьогодні, його вартість складає $129, а першим покупцям аксесуар почнуть відправляти 15 травня.