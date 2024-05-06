NVIDIA запропонує у поточному році лише GeForce RTX 5090

Компанія NVIDIA до кінця поточного року має намір представити десктопні відеокарти наступного покоління на основі графічних процесорів з архітектурою Blackwell. Попередньо до кінця поточного року розробники мали б запропонувати топові моделі нової лінійки GeForce RTX 50xx. Втім, судячи з оновлених відомостей, що вдалось роздобути Moore’s Law is Dead зі своїх джерел, цілком ймовірно, що до кінця 2024 року NVIDIA обмежиться лише випуском флагмана серії – GeForce RTX 5090. Тоді як загальна лінійка буде формуватись вже у 2025 році.

Втім навіть поява GeForce RTX 5090 дасть змогу оцінити архітектурні особливості, а також технічний потенціал та цінову політику стосовно майбутніх графічних рішень. Серед причин повільного переходу на чергове графічне покоління – бажання NVIDIA дати змогу реалізувати сформовані запаси відеокарт GeForce RTX 40. До того ж такий підхід дозволить компанії сконцентруватись на ШІ-прискорювачах, які зараз мають величезний попит та приносять значно більший дохід.

Так чи так, з великою ймовірністю певні анонси вже можна очікувати на Computex 2024, що цьогоріч відбудеться на початку червня. Втім реалістичні строки початку продажів відеокарт на Blackwell – четвертий квартал поточного року (жовтень — грудень).