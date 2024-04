Нарешті це сталося! Після стількох років критики Ubisoft починає додавати українську мову у свої ігри. Арена-шутер XDefiant, стрес-тест якого запланований вже на ці вихідні, стане першою ластівкою, а ось чи перетвориться це на правило для усіх проєктів Ubi залежить насправді від гравців.

Про українську версію XDefiant сповістив офіційний акаунт Ubisoft Ukraine в Instagram, а також керівник команди тестерів української Ubi Андрій Мостовий у X /Twitter. Крім того, тим, хто використовує українську версію сервісу Ubisoft Connect, пропонується завантажити XDefiant саме українською.

Все це пов’язано з Server Test Session XDefiant на Windows ПК, Xbox Series S|X та PlayStation 5, яка запланована на 19-21 квітня 2024 року. Попереднє завантаження гри вже доступне.

Нагадаємо, XDefiant – це швидкий командний арена-шутер, який називають конкурентом серії Call of Duty. У грі можна обрати оперативника з багатьох відомих проєктів Ubisoft, як то Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, Far Cry та Watch Dogs. Планується рейтинговий режим, кросплей, сезони й таке інше. XDefiant мала вийти ще у жовтні 2023 року, але після Public Test Session, яка відбулася 28-29 вересня 2023 року, гру вирішили відкласти. Проведення технічного тестування каже про те, що реліз XDefiant наближається.

Як ми вже писали, чи стане українська нормою для ігор Ubisoft залежить тепер від гравців. Чим більше людей будуть використовувати українську мову у XDefiant, тем більше шансів на продовження. Тож закликаємо наших читачів взяти участь у тестуванні XDefiant і не забути встановити саме українську мову локалізації.