Аналітик Мін-Чі Куо розповів, що Apple скорочує прогнози поставок Vision Pro на 2024 та 2025 роки через те, що попит на ринку США різко впав.

Компанія скоротила прогнозовані поставки на 2024 рік до 400-450 тисяч одиниць з початкових 700-800 тисяч. Через падіння попиту у США Apple дотримується більш консервативного погляду на попит на інших ринках.

Крім того, Куо також зазначає, що компанія коригує свій план на виробництво головних дисплеїв. Тож у 2025 році нова модель гарнітури може не з’явитися, хоча раніше її появу прогнозували на четвертий квартал наступного року.

Нагадуємо, що раніше Мін-Чі Куо також повідомляв, що лише 1% власників Vision Pro повертали гарнітуру, 20% із них просто не змогли розібратися, як працює пристрій.