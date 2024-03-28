Sony оголосила, які ігри будуть доступні підписникам PS Plus у квітні. Цього місяця будуть доступні:

Immortals of Aveum | PS5

Магічний бойовик від колишніх розробників серії Call of Duty. Гра не отримала хорошого старту та залишилася практично непоміченою, але гравці добре відгукуються про динамічний ігровий процес та цікаву магію.

Minecraft Legends | PS4, PS5

Старий світ під новим кутом, на цей раз у жанрі екшн-стратегії. Гра пропонує досліджувати світ, збирати армію та очолити бій проти піґлінів.

Skul: The Hero Slayer | PS4

Непоганий roguelike платформер, виданий Neowiz. На відміну від інших ігор жанру, тут головний герой замість нової зброї знаходить нові голови, надягнувши які, отримує навички їхніх загиблих власників. Гра при цьому не моторошна, а барвиста та весела.

Крім того, для підписників PS Plus стане доступним мега набір для Overwatch 2. У наборі буде: легендарний костюм бджоляра для Sigma, легендарний костюм в стилі ар-деко для Symmetra, сім епічних скінів та п’ять пропусків рівня для Battle Pass.