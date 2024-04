Obsidian Entertainment відома насамперед своїми рольовими іграми, багато з яких давно стали класикою. Fallout: New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords та Neverwinter Nights 2 викликають теплі спогади у багатьох гравців. Тому рішення студії випустити гру в жанрі survival здавалося дещо дивним. Можна було навіть поспекулювати про тиск з боку Microsoft, яка купила Obsidian Entertainment, щоб посилити портфоліо ігор Xbox.

Однак повна версія Grounded виявилася чудовою грою, яка поєднує традиції студії зі створення унікальних історій з гідною реалізацією механік виживання. У квітні 2024 року гра нарешті дісталася до PlayStation 5, саме про цю версію йтиметься в рецензії.

Гра Grounded Жанр survival Платформи Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4/5

Мови англійська Розробник Obsidian Entertainment Видавець Xbox Game Studios Посилання

PS Store, Xbox, Steam

Grounded з’явилася у Дочасному доступі на Windows та Xbox ще 2020 року. Повна версія гри вийшла лише у 2022 році, і така затримка негативно вплинула на сприйняття гри. Адже підтримувати стабільний інтерес гравців два роки поспіль – завдання нелегке. Не можна сказати, що в Obsidian Entertainment впоралися з ним гідно, адже деякі оновлення протягом цього часу були зовсім незначними.

Втім, фінальний реліз виявився вкрай якісним. Ігрова преса швидко назвала Grounded однією з найкращих ігор у жанрі survival і обдарувала її високими оцінками. Серед гравців вона також домоглася симпатій, нехай про якусь шалену популярність не йдеться. Просто чудова гра, яких досить багато.

А потім сталося щось цікаве. Microsoft і Xbox вирішили переглянути свою політику випуску ігор, тому деякі проєкти дісталися до PlayStation. Подія знакова, адже ще кілька років тому Microsoft і Sony старанно трималися за свої ексклюзиви. Nintendo ж, на Switch якої Grounded теж вийшла, і досі береже свої ексклюзиви як зіницю ока.

Microsoft відправила на інші консолі Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves і ось Grounded. Це не найвимогливіші до заліза ігри, до того ж Grounded вирізняється стилізованою, простою графікою. Але провести деякі порівняння і зробити висновки ми все-таки можемо. Однак про все по черзі.

Основна концепція Grounded базується на ідеї зменшення дітей, які тепер повинні виживати на задньому подвір’ї звичайного американського будиночка. Прямо як у фільмі “Люба, я зменшив дітей” 1989 року. Згадка року важлива, оскільки Grounded бере дуже багато зі стилістики 90-х. Сценарій, дизайн об’єктів, навіть шрифти – тут усе нагадує про безтурботні, звісно з погляду американців, дні.

Геймплейно Grounded особливо нічого не змінюють у стандартній для жанру survival формулі. Ви опиняєтеся посеред заростей трави зовсім без ресурсів і розуміння, що робити далі. Вивчаючи оточення, збираючи матеріали та займаючись крафтом, поступово просуватиметеся вперед, відкриватимете нові біоми й битиметеся з дедалі небезпечнішими супротивниками.

Але Obsidian не була б Obsidian, якби не підійшла до побудови навіть настільки простого сеттингу з душею. У Grounded є сюжетний режим, який розповідає про сімейну драму вченого, поки його діти намагаються вижити в зменшеному стані. У якомусь сенсі сценарій повністю копіює всі особливості історії “Люба, я зменшив дітей”, проте дещо розтягує і перетасовує їх, щоб це краще виглядало в інтерактивному форматі.

Це означає, що ви активно збиратимете записки та аудіощоденники, щоб дізнатися всі подробиці. Не найвитонченіший і, відверто кажучи, доволі набридлий наративний прийом, проте в Grounded він працює. Не тільки тому, що зроблено все якісно, а ще і через жанр. “Виживачі” традиційно не надто навантажують гравців сюжетними подробицями, за рідкісними приємними винятками рівня Subnautica та The Long Dark. Але сюжет у Grounded – це не просто приємне доповнення, а м’яке введення в основи гри.

Сюжетні завдання проводять вас основними біомами, ненав’язливо вибудовують прогресію. При цьому історія тут дійсно душевна: вона розповідає про вченого, який у гонитві за великими відкриттями віддаляється від своєї родини, і його спроби все виправити. Теж у чомусь у дусі 90-х.

Втім, ніхто не заважає вам кинути сюжет і грати у вільному режимі. Контенту в грі величезна кількість, на PlayStation 5 вийшла версія відразу з патчем Fully Yoked, який додав нові режими, предмети, ворогів і багато іншого. Причому приємно, що гра ніколи не забуває про концептуальну цілісність. Тому тут все розгортається навколо комах та не відходить від естетики 90-х.

До слова, про комах. Саме вони будуть вашими друзями та ворогами в цій грі. Варто визнати, навіть із простою, стилізованою графікою зустрічі з деякими представниками місцевої фауни здатні не на жарт налякати. У грі навіть є окремий режим для арахнофобів, що перетворює павуків на набір сфер, щоб було не так страшно.

Боротися з комахами можна за допомогою величезної кількості зброї та екіпіровки. У цьому моменті Grounded знову нагадує, що її робила студія, відома своїми RPG. Різне екіпірування дає різні бонуси, повний набір броні відкриває додаткові переваги, а у зброї та амулетів є особливі властивості. Іноді можна взагалі пограти в immersive sim і зіткнути комах одна з однією, або з місцевими роботами, які тут теж у наявності, а самому спокійно вирушити вивчати локації.

Радує гра і в плані побудови власної бази. Спочатку вибір будівельних елементів може здатися дуже скромним, але і тут гра теж розкривається поступово. Вже через декілька годин ви зможете побудувати базу своєї мрії, а далі й справжній витвір мініатюрного мистецтва.

Grounded ніколи не забуває про зручність гравця, тому багато моментів тут зроблено для вашого комфорту. Наприклад, особливий пристрій може показати всі рецепти, які робляться з певного ресурсу. А база всіх рецептів завжди зберігається у під рукою в меню.

На зручність працює і система мутацій, яка відповідає за прокачування персонажа. Залежно від стилю гри, ви зможете відкрити посилення певних атак або інші пасивні бонуси. Усе повністю автоматизовано, тобто зайвий раз морочитися не треба. Зате в підсумку ви отримуєте персонажа, який максимально відповідає вашому стилю гри.

Як і будь-який інший survival, Grounded розкривається з нового боку під час гри з друзями. Тут ви можете створити один світ на усіх охочих, щоб вони могли навіть без вашої присутності зайти на галявину і зробити щось корисне. З іншими людьми збір ресурсів, битви з комахами та побудова бази проходять швидше і загалом досягають нового рівня.

Як гра в жанрі survival Grounded вийшла загалом еталонною. У ній є море контенту, різноманітність ситуація і великий простір для творчості, навіть ігрової самореалізації, якщо так можна висловитися. Усе це акуратно розбавлено традиційними для Obsidian Entertainment елементами рольових ігор, які не перетягують на себе всю увагу, але при цьому гармонійно доповнюють інші механіки. Навіть на одному рівні концепції та її втілення в життя Grounded щиро заманює до себе.

Однак все це можна було сказати й про версію для Xbox та ПК. Реліз ексклюзиву Microsoft на консолі Sony міг би показати різницю в залізі між PlayStation і Xbox. Або ж акцентувати фокус на різних підходах до розробки у конкуруючих компаній. Але у випадку Grounded такого не сталося. Реліз на PlayStation 5 виявився просто нормальним.

Гра добре працює на консолі Sony, технічні нюанси та баги зустрічаються рідко. З іншого боку, сам факт, що вони зустрічаються через майже чотири роки після першого релізу гри, трохи засмучує. Візуально версія для PlayStation 5 все-таки дещо програє Xbox Series X. Особливо це помітно за ефектом боке, який покликаний показати контраст між розмірами головних героїв і «великими» предметами на галявині. На PlayStation 5 він дещо неакуратний і розмитий.

Крім того, Grounded особливо не використовує можливості консолі Sony. Геймпад DualSense, який став мало не основною фішкою консолі, не дарує тут ніяких додаткових відчуттів. Це дещо руйнує ефект занурення, до якого гравців привчили ексклюзиви Sony. Тому саме як гра для PlayStation 5 Grounded відчутно програє іншим проєктам.

Сам вихід ексклюзиву Microsoft на PlayStation точно радує, адже ігри мають бути доступними всім. Однак у поточних реаліях ігрової індустрії все-таки хочеться, щоб подібні релізи дарували більш приємний та адаптований під інше залізо досвід. Так що про революцію в “консольній війні” на прикладі Grounded поки говорити не варто. Але ця гра точно варта уваги, тож, якщо ви ще не спробували її на інших платформах і залишаєтеся прибічником консолі від Sony – це ваш шанс.