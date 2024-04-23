Google звільняє ще близько 20 працівників, які, за інформацією компанії, брали участь у протесті проти угоди з урядом Ізраїлю щодо хмарних обчислень. Про це повідомляє The Washington Post.

Компанія підтвердила, що нові звільнення стали наслідком додаткового розслідування щодо протестів, які відбувалися 16 квітня в офісах у Нью-Йорку і Саннівейлі. Загальна кількість звільнених працівників вже сягає понад 50 людей.

Напередодні головний виконавчий директор Сундар Пічаї у меморандумі співробітникам заявив, що вони не повинні використовувати компанію як “особисту платформу” або “сваритися через руйнівні проблеми чи обговорювати політику”.

“У нас є культура яскравих, відкритих дискусій, які дозволяють нам створювати дивовижні продукти та втілювати чудові ідеї в життя. Але зрештою ми – це робоче місце, і наша політика й очікування чіткі: це бізнес”, – підкреслив Пічаї.

Нагадаємо, що звільненні працівники разом із групою No Tech For Apartheid протестували проти контракту Google та Amazon щодо надання послуг хмарних обчислень та штучного інтелекту для ізраїльського уряду в межах проєкту Project Nimbus вартістю $1,2 мільярда.