OpenAI надала користувачам ChatGPT за межами Європи та Південної Кореї можливість користуватися новою функцією. Йдеться про здатність чат-бота запам’ятовувати деталі з попередніх розмов, пише Business Today.

Компанія почала тестувати цю функцію в лютому поточного року. Тоді стало відомо, що OpenAI прагне вирішити один із найбільших недоліків спілкування з чат-ботом, коли після завершення розмови ChatGPT все забуває.

Спершу функція, яка дозволяє запам’ятовувати інформацію в чатах користувачів, щоб використовувати її в майбутніх розмовах, була доступна обмеженому колу людей. Однак тепер це змінюється.

Все більше користувачів зможуть спробувати переваги пам’яті ChatGPT. Приміром, тепер вони зможуть доручати ChatGPT зберігати певні деталі, забезпечуючи подальшу взаємодію з урахуванням попередніх уподобань. Крім того, функція дозволяє покращити якість комунікації та швидкість відповідей чат-бота.

Користувачі мають можливість контролювати та керувати інформацією, яку зберігає ChatGPT, а також видаляти небажані дані.

Наразі функція доступна користувачам ChatGPT Plus. Але в найближчому майбутньому OpenAI планує розширити її доступність для передплатників ChatGPT Enterprise і Teams, а також для кастомних GPT на GPT Store.