Майбутні планшети iPad Pro, анонс яких відбудеться на початку травня, мають підкреслити нову стратегію Apple щодо глибшої інтеграції штучного інтелекту в її апаратні рішення, повідомив інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.

Ця новина послідувала за повідомленнями на початку цього місяця про прискорені плани Apple щодо оновлення комп’ютерних процесорів, включаючи очікуваний випуск чипа M4, який має стати основою для нових iMac, MacBook Pro та Mac mini. Значне оновлення M4 буде містити новий нейронний співпроцесор, що має відкрити розширені можливості штучного інтелекту. M4 стане основою майбутніх пристроїв Apple, включаючи цьогорічні iPad.

Галузеві джерела припускають, що в новому iPad Pro дійсно буде встановлений процесор M4, а не M3, як можна було очікувати. Apple прагне позиціювати iPad Pro як свої перші пристрої на базі штучного інтелекту. Це потенційно знаменує собою зміну стратегії Apple щодо маркетингу майбутніх продуктів, орієнтованих на штучний інтелект, відповідно до останніх тенденцій, що охоплюють технологічну індустрію.

Рішення Apple представити нові iPad Pro напередодні Всесвітньої конференції для розробників (WWDC) у червні ставить подвійну мету. По-перше, це дозволяє Apple підготувати ґрунт для своєї стратегії щодо процесорів штучного інтелекту, не відволікаючись на сторонні справи. По-друге, на WWDC, компанія зможе зосередитися на демонстрації того, як чип M4 і нові iPad будуть використовувати майбутні програмне забезпечення і сервіси ШІ в iPadOS 18. Очікується, що цей зсув також пошириться на лінійку iPhone 16, причому процесор A18, ймовірно, буде позиціюватися як орієнтований на ШІ.

Хоча поточні продукти не повністю розроблені на основі ШІ, цей крок Apple є частково стратегічним, оскільки відповідає зростаючому значенню ШІ в технологічному маркетингу. Майбутні апаратні релізи обіцяють ще більш просунуті можливості, включаючи iPad, інтегрований в домашнього робота. Новий напрямок бізнесу, який активно розглядають в Apple після закриття проєкту зі створення автономного електромобіля.

Нові iPad дебютують на початку травня, після затримок з березня по травень, а захід Let Loose заплановано на 7 травня. На ньому будуть представлені нові iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard та Apple Pencil. Захід відбудеться лише в режимі онлайн, очікується, що він триватиме менш як годину. Apple також організовує невеликі особисті заходи для обраних представників ЗМІ у США, Великобританії та Азії.

Окрім чипа M4, нові iPad Pro будуть оснащені OLED-екраном, що зрівняє якість зображення планшетів з iPhone. iPad Air також вперше запропонує версію з 12,9-дюймовим дисплеєм. Водночас очікується дебют нової клавіатури Magic Keyboard та стилуса Apple Pencil, причому останній буде оснащено функцією тактильного зворотного зв’язку, яка вперше зʼявиться в цьому аксесуарі.