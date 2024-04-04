Команди в Apple вивчають можливість просування персональної робототехніки – галузі, яка потенційно може стати наступним великим проєктом компанії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних людей.

Інженери Apple розробляють мобільного робота, який може слідувати за користувачами в їхніх домівках. За словами джерел, компанія також займається розробкою настільного домашнього пристрою, який використовує робототехніку для переміщення дисплея.

Дослідження перебувають на початковій стадії та незрозуміло, чи будуть ці продукти випущені. Apple перебуває під тиском пошуку нових джерел доходу. У лютому компанія відмовилася від проєкту електромобіля, а розвиток напрямку окулярів доповненої реальності, як очікується, займе роки, щоб стати основним джерелом прибутку.

За допомогою робототехніки Apple може «закріпитися» в будинках споживачів і скористатися досягненнями штучного інтелекту. Але поки незрозуміло, який підхід компанія може застосувати.

Інвестори Apple прохолодно відреагували на цю новину. На момент закриття торгів у Нью-Йорку акції компанії подорожчали менш ніж на 1% до $169,65.

Акції виробника роботів-пилососів iRobot Corp. ненадовго підскочили на 17% – ознака того, що інвестори вважали, що компанія може отримати вигоду від інтересу Apple до цієї галузі. Але ралі зійшло нанівець, і до закриття торгів зростання склало менш ніж на 2%.

Перед тим, як проєкт електромобіля був скасований, Apple заявила, що майбутнє компанії обертається навколо трьох сфер: автомобільної, домашньої та доповненої реальності.

З автомобілями, вочевидь, робота зайшла в глухий кут, а в напрямку доповненої реальності з’явився Vision Pro. Тож фокус змістився на інші майбутні можливості, зокрема на те, як Apple може краще конкурувати на ринку розумних будинків.