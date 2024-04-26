Концепт-кар MINI Aceman нарешті перетворився на серійну модель. До речі, це – перший повністю електричний кросовер MINI та водночас найменший кросовер у лінійці MINI – лише 4,07 метра загальної довжини. Проте це не заважає електромобілю MINI Aceman бути стильним: мигдалеподібні фари, ліхтарі з натяком на британський прапор, загострені накладки на колісних арках, рівна лінія підвіконня тощо.

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Гама версій MINI Aceman включає два варіанти. По-перше, електромотор потужністю 135 кВт (184 к.с.) та акумулятор ємністю 40,7 кВт⋅год., чого має вистачити для подолання до 310 км пробігу. По-друге, електромотор на 160 кВт (218 к.с.) та акумулятор ємністю 54,2 кВт⋅год., що обіцяє збільшений запас ходу – до 406 км.

Більш потужний електромотор також має забезпечити прискорення 0-100 км/год. за 7,1 секунди та максимальну швидкість 170 км/год. – непоганий варіант для відповідності версії MINI Aceman JCW Trim, де також обіцяна більш жорстка підвіска. Крім того, можна очікувати спортивні сидіння та тематичний декор у салоні MINI Aceman. Який і так виглядає доволі оригінально: круглий 9,5-дюймовий дисплей, відсутність панелі приладів (проте обіцяно проєкційний екран), блок фізичних перемикачів, кольорове оздоблення та підсвічування.

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Виробництво нового MINI Aceman має розпочатися на китайському заводі вже незабаром, тому старт продажів новинки можна очікувати до кінця поточного року. Наступним кроком буде початок виробництва електромобіля MINI Aceman на заводі в Оксфорді – але цього доведеться зачекати аж до 2026 року.