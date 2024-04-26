Chornobyl Liquidators – це гра симулятор від польської студії Live Motion Games про події 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС та подвиг пожежників та ліквідаторів найбільшої техногенної катастрофи в історії.

Нарешті проєкт, який стартував ще 5 років тому, отримав дату релізу. А також нового видавця, яким стала польська Frozen Way. Chornobyl Liquidators вийде на Steam вже 6 червня 2024 року. Розробники оприлюднили новий трейлер гри та кілька нових скриншотів.

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І до останніх в нас є запитання, тому що на деяких з них гра виглядає… дивно. Плакатів “Давайте праздновать 1 мая!”, у часи СРСР точно не було, текст був геть інший, це вже явно творчість тих, хто лише чув про ті часи. Назви пожежних частин ніколи не писали на машинах у зворотному напрямку, як зараз на каретах швидких. Деякі предмети виглядають анахронізмом навіть для СРСР 1986 р., а деякі явно родом з Польщі, а не з УРСР.

При цьому в описі гри на Steam написано: “Ліквідатори Чорнобиля – це не фантастична розповідь про дослідження Зони. Це історія про реальних людей, які зіткнулися з реальною загрозою – катастрофою на ЧАЕС. Невидима радіація, КДБ, складний моральний вибір… Чи вистачить вам сміливості та сил прийняти цей”.

Але не будемо наперед занадто критикувати гру. Почекаємо релізу, тем більш, що до нього залишилось недовго.

Нагадаємо, рік тому ми зібрали добірку ігор про Чорнобиль, які не мають слова S.T.A.L.K.E.R. у назві, Chornobyl Liquidators була серед них.