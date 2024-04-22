Tesla зменшила вартість свого програмного забезпечення для автономного керування в США та Канаді на 4 тис. дол. США. Згідно з повідомленням на X, функція автономного керування (Full Self-Driving, FSD) коштуватиме 8 тис. дол. США та 11 тис. канадських дол. відповідно, пише Engadget.

За даними Electrek, Tesla також вилучила з продажу опцію “Покращений автопілот”. Нинішні власники цього пакета можуть оновити його до FSD за 2 тис. дол. США.

Зміни відбулися невдовзі після того, як Tesla знизила щомісячну вартість підписки на FSD зі 199 дол. США до 99 дол. США на місяць.

Функції допомоги водієві Tesla роками перебувають під пильною увагою регуляторів, і, всупереч назві, автономне керування не має на меті повністю замінити водія. На своєму вебсайті Tesla зазначає, що функції FSD “вимагають активного нагляду з боку водія і не роблять автомобіль автономним”.

Минулого року Європейська комісія оголосила про прискорення розробки правил автономного водіння, що дало надію на те, що FSD від Tesla дозволять на європейських дорогах у 2024 році.

Проте, схоже, що майбутні правила не дозволятимуть FSD у своєму нинішньому вигляді для використання на європейських дорогах.

До слова, у грудні минулого року колишній співробітник Tesla Лукаш Крупський сказав, що вважає технологію в безпілотних авто компанії недостатньо безпечною для використання на дорогах загального користування.