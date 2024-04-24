Після запуску оновленого електромобіля Tesla Model 3 ось лише тепер ми нарешті дочекалися його найбільш динамічний та спортивний варіант, який отримав вже звичне позначення Performance. Разом із ним новий седан Tesla Model 3 Performance отримав чимало змін.

Наприклад, ззовні – це новий передній бампер зі спойлером, великі 20-дюймові колісні диски з шинами Pirelli P ZERO 4, накладка-спойлер на кришці багажника. Проте всередині відбувалося ще більше змін…

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Так, спорт-седан Tesla Model 3 Performance побудований на основі 2-моторної повно-приводної версії моделі, але нові електромотори видають значно більше потужності – сумарно 510 “коней”. Це забезпечує прискорення 0-60 миль/год. за 2,9 секунди та максимальну швидкість на рівні 163 миль/год. або 263 км/год. А використання акумулятора на 75 кВт⋅год. забезпечує запас ходу до 296 миль або 476 км.

Лише нарощуванням потужності справа не обмежилась: електромобіль Tesla Model 3 Performance отримав амортизатори з можливістю налаштування, більш жорстку підвіску, новий “трековий” режим (вже третьої версії), покращені гальма тощо. Крім того, в салоні Tesla Model 3 Performance увагу привертають не лише 15,4-дюймовий передній дисплей та 8-дюймовий дисплей для задніх пасажирів, а також спортивні сидіння з розвиненою боковою підтримкою та карбоновий декор.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Вартість електричного спорт-седана Tesla Model 3 Performance на ринку США починається з $53 тис. без урахування бонусів та дотацій або навіть з $40,5 тис., (згідно з сайтом виробника, якщо враховувати всі можливі дотації та вигоду від економії на пальному). Поставки перших електромобілів Tesla Model 3 Performance клієнтам мають розпочатися вже влітку.