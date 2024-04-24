Лише за місяць після презентації оновленого Mercedes-Benz G-класу ми побачили його електричну версію: новий позашляховик Mercedes-Benz G580 EQ Technology. Назва саме така – адже відтепер електричні версії включаються до основної лінійки певної моделі.

Виглядає логічно: новий електромобіль Mercedes-Benz G580 EQ Technology відрізняється від звичного бензинового або дизельного автомобіля Mercedes-Benz G-класу лише деталями. Наприклад, темною накладкою замість решітки радіатора та боксом для зарядного кабелю позаду. Ну й звісно – знизу помітно акумулятор. До речі, електричний позашляховик Mercedes-Benz G580 EQ Technology отримав акумуляторну батарею ємністю 116 кВт-год, що має забезпечити запас ходу до 473 км за вимірювальним циклом WLTP.

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Проте більш цікаво виглядає навіть не ємність акумулятора та запас ходу, а використання одразу чотирьох електромоторів – по одному на колесо. Кожен електромотор має потужність 108 кВт, тобто сумарно виходить 432 кВт або 588 «коней». Така потужність забезпечує динаміку 0-100 км/год за 4,7 с та максимум на рівні 180 км/год.

Проте компанія заявляє, що головне у випадку Mercedes-Benz G580 EQ Technology – геть не потужність та динаміка, а можливості покращення позашляхових якостей. Наприклад, завдяки окремим електромоторам вдалося реалізувати функцію G-TURN (розворот на місці), передбачений знижувальний ряд LOW RANGE (редуктори зі співвідношенням 2:1 для кожного мотору), а також кілька режимів руху для бездоріжжя – й всім цим можна керувати, сидячи в розкішному салоні.

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Продажі електромобіля Mercedes-Benz G580 EQ Technology розпочнуться вже незабаром. Стартова вартість в Європі вже відома – близько 143 тисяч євро. Але перші екземпляри Mercedes-Benz G580 EQ Technology будуть пропонуватись у спеціальній лімітованій версії EDITION ONE з початковою ціною 192,5 тисячі євро.