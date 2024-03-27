Навіть «класики» мають оновлюватися – доведено автомобілем Mercedes-Benz G-класу, який щойно отримав порцію оновлень. Все як зазвичай: новий передній бампер, нова решітка радіатора з чотирма лініями, нова палітра кольорів – наприклад, ось такий насичений синій.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Але головним пунктом оновлення стала не зовнішність, а двигун у версії Mercedes-Benz G500: тепер замість V8 використовується рядна «шістка» з турбіною. Проте потужність не зменшилась, а навпаки зросла – аж до відмітки 449 «коней». Крім того, на початку руху близько 20 к.с. додає стартер-генератор ISG: віднині така технологія пропонується взагалі для всіх версій моделі. Окрім згаданого Mercedes-Benz G500, це також дизельний варіант Mercedes-Benz G450d потужністю 367 к.с. та гаряча версія Mercedes-AMG G63 на 585 «коней».

А ось трансмісія залишилася незмінною: завжди 9-ступеневий «автомат», повний привод зі знижувальним рядом, блокування трьох диференціалів. Хоча оновлення автомобіля все ж принесло нові функції, які можуть покращити позашляхові можливості: йдеться про спеціальні режими водіння та огляд «прозорий капот», що відображується на 12,3-дюймовому дисплеї системи MBUX.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

До речі, також оновленої. А ще в салоні Mercedes-Benz G-класу з’явилося нове кермо з подвійними спицями, додано підсвічування дефлекторів вентиляції, для задніх пасажирів пропонується пара дисплеїв, підключення Apple CarPlay та Android Auto тепер можуть бути бездротовими.

Продажі оновленого автомобіля Mercedes-Benz G-класу стартують вже незабаром. Вартість в Європі починається від 122 808 євро.