Men of War II, стратегія реального часу про Другу світову війну від української студії Best Way, отримала нову дату релізу. Гра, яка мала вийти ще восени 2023 р., з’явиться у Steam та Epic Games Store 15 травня 2024 р.

Нагадаємо, Men of War II розробляє українська студія Best Way, ігровий підрозділ якої було засновано у 1999 р. у Сєвєродонецьку. Студія відома завдяки серії ігор “У тилу ворога” / Men of War, перша з яких вийшла ще у 2004 р. Крім того, рушій GEM від Best Way та його модифікації використовувалися багатьма російськими та західними студіями для власних проєктів. Наприклад, стратегія Call to Arms від німецької Digitalmindsoft, яку називають справжнім нащадком серії Men of War, створена на модифікованому рушії GEM 2.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Видавцем Men of War II, на жаль, виступає постійний партнер Best Way – Fulqrum Games, нова інкарнація російської 1C Entertainment під крилом китайської Tencent. Перехід 1C Entertainment під контроль Tencent відбувся 25 лютого 2022 р.

Чи підтримати українських розробників, чи бойкотувати колишнього російського видавця читачі можуть вирішити самі.