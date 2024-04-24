Людиноподібний робот Optimus компанії Tesla може бути готовий до продажу вже до кінця наступного року. Про це заявив гендиректор виробника Ілон Маск, пише Reuters.

Кілька компаній роблять ставку на людиноподібних роботів, щоб задовольнити потенційний дефіцит робочої сили і виконувати повторювані завдання в таких галузях, як логістика, роздрібна торгівля, виробництво тощо.

Tesla – одна з таких компаній. Під час дзвінка з інвесторами Ілон Маск висловив думку, що робот Optimus зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року.

Як відомо, минулого грудня Tesla показала нове покоління свого людиноподібного робота Optimus. У ролику значну увагу привернули рухи Optimus Gen 2, особливо верхньої частини його тіла.

Невдовзі Optimus здобув нові навички та почав складати футболку на столі. Втім, рухи та технічна майстерність робота – це, очевидно, запрограмовані дії, а не досягнення штучного інтелекту.