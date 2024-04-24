Gemini від Google стане ще на крок ближче до ролі повноцінного асистента. В ньому з’явиться функція, яка дозволить користувачам керувати музикальними стримінговими сервісами, повідомляє PiunikaWeb.

Gemini працює в різних продуктах Google іноді замість, а іноді в тандемі з Google Assistant.

Він все ще дещо обмежений порівняно з Асистентом і не перебуває на тому етапі, коли може повністю замінити основний продукт Google. Одне з цих обмежень полягає в тому, що Gemini не може підключити стримінговий сервіс на вибір користувача для відтворення пісні або іншого аудіозапису.

Дослідники з’ясували, що в налаштування Gemini з’явилася нова опція Музика з можливістю обрати бажані сервіси для відтворення музики під нею. Імовірно, це дозволить користувачам вибирати з усіх потокових сервісів, які Google вважає сумісними.

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Після вибору потокового сервісу Gemini працюватиме з ним і дозволить керувати за допомогою голосових команд. PiunikaWeb припускає, що користувачі зможуть використовувати Gemini для ідентифікації пісень, можливо, дозволивши Gemini прослухати пісню, а потім взаємодіяти з потоковим додатком, щоб спробувати знайти пісню, яка грає в їхньому оточенні, як Shazam.

Хоча немає офіційної інформації про точну дату запуску, можна припустити, що ця функція з’явиться в одному з майбутніх оновлень. Варто зазначити, що скриншоти демонструють лише музичні стрімінгові сервіси.

Залишається невідомим, чи розширить Gemini цю функцію на інші медіаформати, такі як аудіокниги або подкасти, окремий сервіс для яких Google закрив нещодавно.