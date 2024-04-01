Застосунок Google Podcasts незабаром закриється, користувачів закликають переходити на YouTube Music. Про це повідомляє TechCrunch.

Google почала попереджати користувачів у США про те, що їм варто перенести свої підписки на YouTube Music до 2 квітня. Після цієї дати компанія надасть додатковий час для «міграції», але можливості вести трансляції з додатка вже не буде.

Водночас у компанії не уточнили, яким буде графік для користувачів за межами США. Однак із попередніх заяв Google відомо, що для решти світу додаток також стане недоступним цього року.

Минулої осені Google оголосила, що у 2024 році вона закриє свій додаток для прослуховування подкастів. Це робиться в межах ширшого переходу слухачів на YouTube Music.

Тоді стало відомо, що Google запропонує користувачам інструмент міграції та можливість додавати RSS-стрічки подкастів до своєї бібліотеки YouTube Music. Згодом вона справді почала реалізовувати заплановане – про запуск відповідного інструмента оголосили в грудні.