За оцінками відомого аналітика Мін-Чі Куо, лише 1% власників гарнітури Vision Pro вартістю $3500 зрештою повернули новинку від Apple. Він також розповів, що близько 20-30% цих людей просто не змогли розібратися, як нею користуватися.

Попри те, що пристрої Apple зазвичай є легкими до освоєння та інтуїтивними у використанні, Vision Pro – це цілком новий продукт, який освоїти дещо важче, ніж смартфон чи ноутбук.

Аналітик також додав, що постачання на ринок США цього року оцінюються приблизно у 200-250 тисяч одиниць. Хоча це краще, ніж початкова оцінка Apple у 150-200 тисяч одиниць, це – все ще нішевий ринок.

Раніше повідомлялось, що власники Vision Pro скаржилися на те, що гарнітура є некомфортною у користуванні, через що її повертали, однак судячи зі всього, таких людей було доволі небагато.