Колишній керівник Star Wars Jedi: Survivor Стіг Асмуссен заснував нову ААА-студію – Giant Skull. Вона займатиметься розробкою пригодницької екшн гри на Unreal Engine 5. Про це пише Game Informer.

«Культура студії Giant Skull зосереджена на творчості та цікавості. Ми зібрали талановиту команду, яка відома цікавими оповіданням, героїчними боями та захопливими подорожами, і наша мета – створити насичений всесвіт, у якому гравці захочуть зануритися у наступні роки», – пише Асмуссен.

Окрім роботи над Star Wars Jedi у Respawn Entertainment, Асмуссен також працював над God of War II та III в студії Sony Santa Monica. Окрім нього, студія має й інших досвідчених людей з індустрії, які працювали з Асмуссеном над Star Wars Jedi, а також спеціалістів, які працювали над Fortnite, Valorant та іншими проєктами.

Головний операційний і фінансовий директор Giant Skull, Ентоні Скотт, який раніше керував такими командами, як Rocksteady Studios, розповів, що студія хоче, щоб гравці були з командою на кожному кроці до випуску майбутньої гри.

Поки більше подробиць про майбутній проєкт та плани студії немає, проте вона вже запустила офіційний сайт, який містить «нескінченну кількість можливих команд», які можна ввести в спеціальний термінал, щоб розблокувати секрети.