Представлено новий Opel Grandland: більший, технологічній, електрифікований

Компанія Opel просто зараз дуже швидко оновлює власний модельний ряд: після дебюту компактного кросовера Opel Frontera тепер прийшов час й для дебюту нового Opel Grandland, вже другої генерації. Автомобіль Opel Grandland суттєво змінився – й це помітно одразу.

Наприклад, фірмове «обличчя» OPEL VIZOR відтепер доповнено смужками підсвічування, встановлені нові матричні фари (понад 25 тис. LED-елементів в кожній фарі), а широка задня стійка даху наче натякає на збільшення розмірів. Натяк знаходить своє підтвердження: відтепер Opel Grandland має 4,65-метрову довжину та 2,78-метрову колісну базу – за цими параметрами він значно більший від попередника.

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Помітно змінився й салон автомобіля: широка передня панель з покриттям тканиною, величезний 16-дюймовий дисплей (але зі збереженням кількох фізичних кнопок під ним), проєкція Intelli-HUD на добове скло, сидіння AGR тощо.

В описі нового Opel Grandland особливий акцент зроблено на електричну версію: основа у вигляді платформи STLA Medium, обіцяно акумулятор ємністю 98 кВт·год та запас ходу до 700 км за циклом WLTP. Крім того, можна очікувати дві гібридні електрифіковані версії – PHEV або MHEV – що робить лінійку нового Opel Grandland повністю електрифікованою.

Точних технічних даних по гібридах наразі немає, проте спорідненість по концерну Stellantis обіцяє вже добре відому техніку. Напевно, у першому випадку йдеться про бензиновий 1,6-літровий «турбо» плюс електромотор, загальна потужність буде сягати близько 200-220 «коней», можна очікувати пробіг до 85 км виключно на електроприводі. А в другому випадку йдеться про відносно доступний гібрид на основі 1,2-літрового бензинового двигуна та електромотору, що сумарно будуть розвивати 136 к.с.

Більше деталей з’явиться ближче до ринкового запуску моделі Opel Grandland. Напевно, в Європі це відбудеться вже влітку або восени поточного року, після чого автомобіль Opel Grandland можна буде очікувати й в Україні.