Інсайдер Росс Янг повідомив, що нове покоління iPad Air матиме Mini LED-дисплеї, наслідуючи актуальні iPad Pro. Про це пише GSMArena.

Перехід на Mini LED для 12,9-дюймового iPad Air дозволить знизити енергоспоживання, підвищити яскравість для HDR-контенту й отримати глибший чорний колір у порівнянні з IPS LCD, що використовується в актуальному iPad Air.

Враховуючи погані продажі поточного покоління iPad Pro, не дивно, що в компанії залишилася велика кількість 12,9-дюймових Mini LED-панелей. Тож, здається, компанія вирішила “утилізувати” їх в наступному поколінні.

Це може бути хорошою новиною для тих користувачів, яких приваблював формфактор, але які не хотіли переплачувати за інші аспекти Pro-моделі.

Хоча Янг нічого не сказав про технологію майбутнього дисплея, яка використовуватиметься у 10,9-дюймовому iPad Air, логічно припустити, що в ньому все ще будуть IPS.

Очікується, що Apple представить нові моделі iPad Air наступного місяця.