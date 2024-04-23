Adobe додає нові інструменти генеративного ШІ до Photoshop. Тепер користувачі зможуть генерувати зображення безпосередньо в програмі та надалі продовжувати роботу з ним, повідомляє The Verge.

Найбільш помітним інструментом є Reference Image – користувач може створити бібліотеку зображень, яку ШІ візьме за приклад при генерації нових.

Наприклад, замість того, щоб неодноразово змінювати підказку на кшталт “синя вінтажна вантажівка з квітковими наклейками” користувачі можуть надати зображення референс, яке Photoshop використовуватиме як орієнтир.

Adobe очікує від користувачів, що вони застосовуватимуть лише ті зображення, на які в них є права.

Також повідомляється, що Adobe не буде використовувати надані користувачами референси для навчання Firefly. Хоча відповідальність за право власності покладається на користувачів, Adobe заявляє, що цей інструмент безпечний для комерційного використання.

Також з’явиться функція Generate Background, яка створюватиме фон для об’єктів у кадрі. А ще – функція Enhance Detail, яка робитиме зображення чіткішим.

Також доступна функція Generate Similar, яка використовує одне з трьох зображень, створених інструментами Firefly у Photoshop, як референс для створення схожого контенту. А функція Generate Image дозволяє користувачам згенерувати зображення з нуля лише за допомогою текстового промту.

Модель Firefly 3 від Adobe також доступна поза межами Photoshop. Adobe заявляє, що остання модель Firefly забезпечує фотореалістичну якість завдяки кращому освітленню та увазі до деталей.

Нові функції зараз доступні лише бета-користувачам Photoshop та стануть відкритими для всіх користувачів пізніше цього року.

Нагадаємо, що торік Adobe додала нові ШІ-функції у Photoshop та Premiere Elements 2024.