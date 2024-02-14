Тизер-трейлер фільму «Дедпул і Росомаха» / Deadpool & Wolverine від Marvel Studios став лідером усіх часів за кількістю переглядів.

Прем’єра довгоочікуваної стрічки в українських кінотеатрах запланована на 25 липня цього року. Трейлер до фільму було представлено 12 лютого.

Відео в сумі зібрало 365 мільйонів переглядів за 24 години та стало найпопулярнішим трейлером фільму в історії.

Головні ролі у фільмі зіграли Раян Рейнольдс та Гʼю Джекман. Український трейлер картини представила компанія Kinomania.