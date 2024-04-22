Tinder представив функцію “Поділитися моїм побаченням”. Вона дасть користувачам змогу поділитися деталями про заплановане побачення за допомогою посилання. Про це пише Engadget.

Нова функція в Tinder дозволить розділити з близькими хвилювання щодо майбутньої зустрічі та водночас діятиме як інструмент безпеки.

Користувач зможе надіслати друзям або родичам URL-адресу з деталями, включаючи місце, дату і час зустрічі, а також фотографію вашої пари та лінк на його або її профіль в Tinder.

Tinder дозволить користувачам редагувати свої плани побачень, щоб ті, з ким вони діляться посиланням, мали найбільш актуальну інформацію. Дати зустрічей можна буде призначати за 30 днів до побачення.

За даними Tinder, близько 51% користувачів віком до 30 років діляться деталями побачень зі своїми друзями, а 19% – з мамами.

Tinder запустить функцію протягом найближчих місяців. Вона буде доступна в США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Сінгапурі, Індії, Ірландії, Німеччині, Франції, Іспанії, Японії, Бразилії, Швейцарії, Мексиці, Нідерландах, Італії, Кореї, В’єтнамі та Таїланді.

Нагадаємо також, що Tinder посилює перевірку особистих даних користувачів на тлі зростання кількості випадків шахрайства у сфері знайомств, зокрема з використанням технологій ШІ.