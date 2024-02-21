Tinder посилює перевірку особистих даних користувачів на тлі зростання кількості випадків шахрайства у сфері знайомств, зокрема з використанням технологій ШІ. Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про верифікацію, для проходження якої людям треба буде завантажити фото паспорта або водійського посвідчення, а також своє відео.

Сторонній постачальник перевірятиме дату народження і те, чи відповідає обличчя на відео фотографіям профілю та посвідченню особи. Процес верифікації в Tinder має тривати одну-дві хвилини. Після його проходження в профілі користувача з’явиться синя галочка.

Протягом найближчих тижнів і місяців Tinder розгортатиме систему в США, Великій Британії, Бразилії та Мексиці. Компанія вже тестувала цю функцію в Австралії та Новій Зеландії.

До слова, недавно стало відомо, що Tinder запроваджує нові попередження для користувачів, якщо вони поводяться нешанобливо та мають покращити свою поведінку. Такі оновлення будуть націлені на основну демографічну групу додатка – користувачів у віці 18-25 років.