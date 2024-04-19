TSMC, тайванський виробник мікросхем, повідомив, що найбільший землетрус на Тайвані за останні 25 років завдав компанії збитків у розмірі 3 млрд тайванських доларів, це близько $92,4 млн. Про це пише Reuters.

Компанія очікує, що землетрус також приведе до падіння валової рентабельності TSMC на 50 базисних пунктів у другому кварталі.

З хороших новин, після землетрусу не було відключень електроенергії, також обійшлось без пошкоджень фабрик та критичного обладнання.

Попри такі втрати, компанія також повідомила про те, що фінансові результати у другому кварталі будуть кращими ніж очікувалось. TSMC розраховує на дохід у розмірі від $19,6 млрд до $20,4 млрд.

Нагадуємо, що 3 квітня 2024 р. на Тайвані відбувся землетрус магнітудою 7,4 бала. Внаслідок цього компанія була вимушена зупинити виробництво та евакуювати персонал.