TSMC, найбільший у світі виробник передових чипів, зупинив виробництво та евакуював персонал через найбільший за 25 років землетрус на Тайвані. Надзвичайна ситуація сталася 3 квітня. Про це пише Bloomberg.

«Системи безпеки TSMC працюють нормально. Щоб забезпечити безпеку персоналу, деякі заводи були евакуйовані відповідно до процедури компанії. Наразі ми підтверджуємо деталі удару», – йдеться в заяві компанії.

Зараз компанія вивела персонал із певних районів і оцінює вплив поштовху магнітудою 7,4 бала біля східного узбережжя. Один із локальних конкурентів, компанія United Microelectronics Corp., також призупинила виробництво у певних регіонах та евакуювала деякі об’єкти у містах Синьчжу і Тайнань.

TSMC є основним контрактним виробником мікросхем для Apple та NVIDIA. Поки невідомо, які саме наслідки має землетрус для виробництва на Тайвані, проте навіть одного поштовху може бути достатньо для того, щоб знищити цілі партії чипів.