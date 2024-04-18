Тайванська компанія TSMC оприлюднила прогноз своїх фінансових результатів у II кварталі 2024 року. Він виявився кращим порівняно з очікуваннями ринку, пише Bloomberg.

За підсумками квітня-червня цього року TSMC розраховує на дохід у розмірі від $19,6 млрд до $20,4 млрд. Натомість аналітики прогнозують, що цей показник складатиме $19,1 млрд.

Високий прогноз TSMC оприлюднила після того, як недавно повідомила про зростання доходу у січні-березні нинішнього року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 16,5%, до 592,6 млрд тайванських дол. ($18,5 млрд).

Результат перевищив очікування ринку – аналітики прогнозували дохід компанії на рівні 579,5 млрд тайванських дол.

Тепер Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. також підтвердила прогноз щодо цьогорічних витрат у розмірі $28 млрд до $32 млрд на розширення та модернізацію потужностей.

“Що стосується 2024 року в цілому, то макроекономічна і геополітична невизначеність зберігається, що потенційно може вплинути на споживчі настрої і попит на кінцевому ринку”, – зауважив гендиректор TSMC Сі Сі Вей.

Водночас він звернув увагу на високий попит із боку галузі ШІ.

“Попит дуже високий, надзвичайно високий, і ми зробимо все можливе, щоб збільшити наші потужності, щоб зменшити дефіцит, – сказав гендиректор. – Можливо, недостатньо цього року, але на наступний рік ми дуже постараємося”.

Раніше стало відомо, що TSMC отримала $6,6 мільярда у грантах та ще $5 мільярдів у позиках для будівництва нового підприємства у США. Він розташовуватиметься в Аризоні.