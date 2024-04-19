Схоже, компанія Mazda вирішила зайняти всі вільні індекси CX, але зробити це з мінімальними зусиллями. Наприклад: був великий кросовер Mazda CX-90 – з нього зробили автомобіль Mazda CX-70, просто прибравши третій ряд сидінь.

А тепер: був кросовер Mazda CX-60 – з нього зробили Mazda CX-80, просто додавши третій ряд сидінь. Хоча й не все так просто. Адже новинка Mazda CX-80 вирізняється збільшенням габаритних розмірів та “розтягнутим” кузовом: майже 5-метрова довжина та 3,12-метрова колісна база.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Проте варто зазначити, це позначилося на пропорціях моделі Mazda CX-80, де увагу одразу привертають занадто видовжені задні дверцята. Також можна відзначити оригінальний задній бампер та хромовану вставку навколо вікон.

Нестандартні пропорції кузова мають бути компенсовані простором салону. Якщо передня частина інтер’єру Mazda CX-80 аналогічна до Mazda CX-60, то позаду помітно значно більше місця. Причому формула салону може бути “2+3+2” або “2+2+2”: тобто передбачено встановлення не лише стандартного трьохмісного дивану, але й двох окремих сидінь з підлокітником між ними.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Також для новинки Mazda CX-80 будуть запропоновані два мотори на вибір. Або бензиновий PHEV-гібрид на основі 2,5-літрового 4-циліндрового двигуна та електромотору – в цьому випадку сумарна потужність буде сягати 327 “коней”. Або 3,3-літровий 6-циліндровий турбодизель на 254 к.с.

Старт продажів Mazda CX-80 на європейському ринку відбудеться восени поточного року. Автомобіль Mazda CX-80 має бути дорожчим на 4-5 тисяч євро відносно Mazda CX-60 в аналогічних версіях. Цікаво, як воно буде в Україні?