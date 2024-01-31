Представлено Mazda CX-70 – це 5-місна версія Mazda CX-90

Як і було обіцяно раніше, наприкінці січня компанія Mazda представила свою нову модель – кросовер Mazda CX-70. Проте вже з першого погляду зрозуміло, що новинка є дещо зміненою версією вже відомої моделі Mazda CX-90.

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Візуальних відмінностей Mazda CX-70 обмаль: лише новий передній бампер з великими боковими «щоками» та оригінальні 21-дюймові колісні диски. Під капотом й взагалі все однаково: або бензиновий 3,3-літровий 6-циліндровий двигун e-SkyActiv G, або 2,5-літровий 4-циліндровий гібрид e-SkyActiv G PHEV. В будь-якому випадку, йдеться про потужність близько 300 «коней», а також повний привод та 8-ступеневий «автомат».

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Зміни в салоні новинки Mazda CX-70 описуються лише використанням оригінальної темно-червоної шкіри та 5-місною конфігурацією. Таким чином, весь простір позаду віддано багажнику, хоча його точний об’єм наразі не вказано.

Старт продажів автомобіля Mazda CX-70 відбудеться протягом поточного року.