Українська інді-студія Berko Games анонсувала науково-фантастичну гру Jitter про дослідження космосу, яка об’єднує ігрові механіки таких відомих проєктів як FTL: Faster Than Light, Heat Signature та Noita. Jitter отримала сторінку у Steam, попередню дату релізу – 2025 р. і повноцінний трейлер.

Згідно з сюжетом гри загадкова аварія спричинила масштабні руйнування шахтарської колонії у Головному Поясі Астероїдів. Ви граєте за ШІ космічного корабля, який має знайти та врятувати загублених членів свого екіпажу.

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Особливості гри: можливість пройти кожну місію різними шляхами; механіка руйнування оточення, яка заохочує шукати несподівані рішення для розв’язання проблем; система налаштування, удосконалення та розбудови корабля за рахунок нових модулів; симуляція системи життєзабезпечення; абордажі та космічні бої; менеджмент екіпажу.

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Ми вже писали про проєкт Jitter, тоді ще Jitter Sandbox, у матеріалі присвяченому українським іграм 2023 року, тоді проєктом займалася лише одна людина, Сергій Кривошея. Зараз розробник схоже знайшов однодумців і об’єднався з ними у студію Berko Games.

І хоча до релізу Jitter ще досить довго, радимо додати цю гру до Списку бажаного та підписатися на оновлення, проєкт виглядає дуже цікаво.