Тайванська компанія TSMC, яка є найбільшим у світі виробником чипів, отримала $6,6 мільярда у грантах та ще $5 мільярдів у позиках для будівництва ще одного заводу у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Завдяки цьому компанія почне будувати третій завод із виготовлення чипів в Аризоні у межах зусиль президента США Джо Байдена щодо збільшення внутрішнього виробництва критичних технологій.

Дві фабрики, які вже перебувають у процесі будівництва, запустять у 2025 та 2028 роках. Третій завод буде зосереджений на виробництві чипів по 2-нанометровій технології наступного покоління та запрацює до кінця десятиліття.

«Вперше в історії ми будемо виготовляти в масштабі найдосконаліші напівпровідникові чипи на планеті тут, у Сполучених Штатах Америки, до речі, з американськими працівниками», – заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Раймондо також розповіла, що виготовлення чипів за 2-нанометровою технологією є критично важливим для створення та розвитку нових технологій, включаючи штучний інтелект, а також для військових.

Загалом TSMC отримала понад $65 мільярдів інвестицій у розбудову трьох заводів. Компанія виготовляє чипи для NVIDIA, Qualcomm, Apple, AMD, Intel та інших.

Нагадуємо, що нещодавно компанія призупинила виробництво чипів за заводі у Тайвані через землетрус. Пізніше також повідомлялося, що це матиме вплив на капіталовкладення TSMC, але не на поставки.