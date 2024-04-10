Дохід тайванської компанії TSMC за підсумками I кварталу 2024 року зріс найбільшими темпами за понад рік. Це підкріпило очікування, що глобальний сплеск розвитку штучного інтелекту стимулює попит, зокрема на висококласні чипи. Про це пише Bloomberg.

TSMC повідомила про зростання доходу у січні-березні нинішнього року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 16,5%, до 592,6 млрд тайванських дол. ($18,5 млрд).

Отриманий результат перевищив очікування ринку – аналітики прогнозували дохід компанії на рівні 579,5 млрд тайванських дол. Детальний звіт TSMC готується оприлюднити 18 квітня.

Раніше стало відомо, що TSMC отримала $6,6 мільярда у грантах та ще $5 мільярдів у позиках для будівництва ще одного заводу у США. Завдяки цьому компанія почне будувати третій завод із виготовлення чипів в Аризоні.

Майбутнє підприємство буде зосереджене на виробництві чипів по 2-нанометровій технології наступного покоління та запрацює до кінця десятиліття.