eSIM – відносно новий стандарт електронної SIM-карти, який поступово проникає у все більшу кількість смартфонів, в тому числі середнього рівня. Він доволі зручний, адже дозволяє підʼєднуватися до мережі оператора без фізичної “сімки”, економлячи місце в корпусі девайса. Цим, зокрема, користуються виробники розумних годинників, що дозволяє їм забезпечувати можливість дзвонити та підключатися до інтернету без використання смартфона. Але оператори зараз підтримують не всі моделі, eSIM в Україні досі не вийде додати в Apple Watch.

Якщо навіть не брати в розрахунок масу “сірих” Apple Watch з підтримкою LTE, то офіційно в Україні продається Apple Watch Ultra, першого і другого покоління, які підтримують додавання мобільного номеру через eSIM. Виходить, що як користувачі “сірих” моделей, так і офіційних, поки що не можуть розраховувати на повну функціональність своїх годинників. Ми вирішили дізнатися в українських операторів, коли це зміниться. Ось, що вони відповіли.

“Київстар”:

“Київстар планує реалізувати можливість eSIM на Apple Watch, але це складний технологічний процес, реалізація якого потребує близько двох років” – відповіла пресслужба компанії.

Vodafone:

“Наразі фахівці Vodafone Україна працюють над подальшим розвитком цього продукту, а саме над можливістю використання eSIM на смартгодинниках. Зокрема, проводяться консультації з виробниками смартгодинників щодо впровадження цієї функціональності. Продукт може стати доступним для українських користувачів вже у наступному році” – прокоментували у Vodafone.

lifecell:

“eSIM lifecell працює на смартгодинниках Android вже декілька років. Підтримка eSIM годинниками Apple напряму залежить від вендора – Apple, тому цю можливість ми запустимо, щойно матимемо змогу” – повідомила пресслужба lifecell.

Але варто зазначити, що популярність eSIM хоча й зростає, проте поки що кількість абонентів, які встигли перейти на електронну “сімку” не є великою. Це зокрема обумовлено обмеженою кількістю смартфонів, що підтримують новий стандарт.

“Щодо кількості абонентів, які використовують eSIM, то в березні їх було зареєстровано 354 тис.” – кажуть у “Київстар”.

В lifecell не розкривають кількість користувачів eSIM у своїй мережі, але кажуть про зростання популярності послуги.

“Наразі lifecell є лідером з абонентів, які користуються eSIM – у 2023 році їх кількість зросла більш ніж вдвічі. Це пояснюється надзвичайно простим процесом активації eSIM (буквально за 1 хвилину), який ми реалізували в застосунку My lifecell, на сайті оператора та через партнерів (наприклад, monobank), а також можливістю швидко замінити SIM на eSIM та перенести номер іншого оператора на eSIM lifecell за допомогою послуги MNP” – зазначає пресслужба оператора.

Серед абонентів Vodafone можливість використовувати eSIM також не є популярною, проте оператор говорить про зростання інтересу до послуги через можливість віддаленого обслуговування.

“Vodafone спостерігає сталу тенденцію до збільшення інтересу своїх клієнтів до технології eSIM. Відсоток користувачів eSIM наразі складає 2,2% серед усіх абонентів, та 3% серед нових підключень щомісяця – разом з тим, eSIM усе частіше стає у пригоді. Цьому сприяє декілька факторів. По-перше, збільшення доступності гаджетів, які підтримують eSIM. По-друге, зростає потреба у віддаленій заміні або покупці карти Vodafone. Велика кількість українців знаходяться за кордоном та продовжують користуватись українськими тарифами Vodafone завдяки «Доступному роумінгу». У деяких користувачів в Україні немає можливості через обстріли або з інших причин дістатись до точки продажу фізичних сім-карт у потрібний момент. На збільшення популярності впливає також зміна користувацьких звичок – усе більше українців воліють отримувати послуги онлайн” – пояснює пресслужба Vodafone.

Враховуючи, що навіть серед користувачів смартфонів послуга eSIM залишається не надто популярною, стає зрозумілим, чому її запуск на смартгодинниках, таких як Apple Watch, має для операторів ще менший пріоритет. Адже користувачів таких пристроїв набагато менше, ніж смартфонів.