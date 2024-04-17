Європейська комісія вимагає від TikTok протягом 24 годин надати оцінку ризиків із боку TikTok Lite, який цього місяця запустили в Іспанії та Франції. Про це повідомляє Reuters.

Єврокомісія занепокоєна потенційним впливом Lite на психічне здоров’я дітей та інших користувачів сервісу. Компанія має надати оцінку вже 18 квітня. Такі вимоги є частиною “Закону про цифрові послуги” (Digital Services Act, DSA).

Комісія надіслала запит до ByteDance про надання всієї необхідної інформації та більше деталей щодо оцінки ризиків. Компанія повинна надати цю всю інформацію та пройти перевірку перш ніж розгортати Lite в інших країнах ЄС.

“Це стосується потенційного впливу нової програми Task and Reward Lite на захист неповнолітніх, а також на психічне здоров’я користувачів, зокрема у зв’язку з потенційним стимулюванням залежної поведінки, – йдеться у документі, з яким ознайомилися в Reuters. – TikTok має надати оцінку ризиків щодо TikTok Lite протягом 24 годин та іншу необхідну інформацію до 26 квітня 2024 року, після чого Комісія проаналізує відповідь TikTok, а потім оцінить наступні кроки”.

Нагадаємо, що у лютому Європейський Союз вже почав розслідування щодо TikTok на відповідність “Закону про цифрові послуги”. У разі виявлення порушень ByteDance можуть оштрафувати на 6% від усього глобального обороту компанії.