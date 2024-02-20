Євросоюз розпочав офіційне розслідування щодо TikTok компанії ByteDance. У блоці перевірять, чи порушувала платформа правила щодо онлайн-контенту, спрямовані на захист дітей та забезпечення прозорої реклами. Про це пише Reuters.

Комісар ЄС Тьєрі Бретон заявив, що таке рішення ухвалено після аналізу звіту про оцінку ризиків TikTok та відповідей на інформаційні запити. З огляду на це, буде проведена перевірка відповідності додатка «Закону про цифрові послуги» (Digital Services Act, DSA).

«Сьогодні ми розпочинаємо розслідування щодо TikTok у зв’язку з підозрою в порушенні прозорості та зобов’язань щодо захисту неповнолітніх: дизайн, що викликає звикання, та обмеження часу використання екрану…, перевірка віку, налаштування конфіденційності за замовчуванням», – зауважив він.

Як відомо, DSA застосовується до всіх онлайн-платформ з 17 лютого. Закон вимагає від дуже великих платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним онлайн-контентом і ризиками для громадської безпеки.

Власник TikTok, китайська компанія ByteDance, може зіткнутися зі штрафами до 6% від свого глобального обороту, якщо TikTok буде визнаний винним у порушенні правил DSA.

TikTok заявив, що продовжуватиме співпрацювати з експертами та індустрією, щоб забезпечити безпеку молоді на своїй платформі, і що він сподівається пояснити цю роботу Єврокомісії.