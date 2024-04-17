Засновник Telegram Павєл Дуров дав інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, під час якого розповів, що месенджер може досягти 1 мільярда користувачів протягом року. Про це пише Reuters.

Він також зазначив, що зараз месенджер, який має понад 900 мільйонів активних користувачів, має ціль зберігати нейтралітет та не ставати “гравцем у геополітику”.

Раніше в інтерв’ю для Financial Time Дуров також говорив про важливість зберігати нейтралітет, відповідаючи на питання про позицію щодо війни росії в Україні.

Перед публікації інтерв’ю з Такером Дуров у своєму каналі у Telegram розповідав, що він, як “лідер політично нейтральної платформи”, відповідає за спілкування з журналістами, які представляють різні політичні погляди. Він зазначив, що раніше давав 3-годинне інтерв’ю журналісту ліберальних поглядів, маючи на увазі FT.

У тому ж пості він закликав дивитися інтерв’ю з Такером та навіть прорекламував новий канал журналіста.

“Таким чином я можу залишатися справедливим до всіх аудиторій і розповідати історію Telegram усім. Зовсім скоро вийде інтерв’ю з Такером. Він буде у відеоформаті, що для мене досить рідко – тому обов’язково подивіться”, – написав Дуров.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram, а раніше у ГУР повідомляли, що платформа Дурова несе низку ризиків для безпеки України.