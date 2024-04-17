Французький технологічний стартап Mistral AI веде переговори з інвесторами про залучення кількох сотень мільйонів доларів США при оцінці в 5 мільярдів доларів США. Про це пише Reuters із посиланням на The Information.

Відповідну інформацію оприлюднила людина, яка безпосередньо обізнана з цією темою. Втім, поки неясно, з якими саме інвесторами говорили представники Mistral AI.

До числа нинішніх інвесторів французького стартапу входять: Andreessen Horowitz, Lightspeed Ventures і Microsoft Corp. Остання в лютому цього року підписала угоду про багаторічну співпрацю з Mistral AI, а також інвестувала в компанію €15 мільйонів.

У межах угоди з Microsoft ШІ-моделі Mistral стануть доступними користувачам хмарних сервісів Azure. Однак це партнерство викликало пильну увагу з боку ЄС.

Додамо також, що в межах фінансування у грудні Mistral AI був оцінений у 2 млрд дол. США.