Microsoft підписала угоду про багаторічну співпрацю з французькою ШІ-компанією Mistral AI, а також інвестувала в компанію €15 мільйонів. Про це пише Bloomberg.

У межах цієї угоди моделі штучного інтелекту Mistral стануть доступними користувачам хмарних сервісів Azure.

Компанії також разом працюватимуть над розробкою та розвитком великих мовних моделей наступного покоління.

Крім цього, Mistral анонсувала нову модель штучного інтелекту Mistral Large, яка має стати конкурентом GPT-4 від OpenAI. На відмінну від інших моделей ШІ від Mistral, Large не матиме відкритого коду.

Водночас ця угода вже зацікавила представників Європейської комісії. Один із них заявив, що регулятори проаналізують інвестиції після отримання копії угоди.

Теоретично це може привести до нового розслідування, однак поки що комісія лише аналізуватиме угоду.