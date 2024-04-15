Tesla звільняє понад 10% своїх співробітників по усьому світу. Це означає, що роботу втратять щонайменше 14 тисяч людей. Про це пише Electrek.

Ілон Маск надіслав співробітникам листа, у якому розповів, що за минулі кілька років компанія сильно розрослася й з’явилося чимало позицій, які повторюються.

За його словами, для продовження розвитку компанії надзвичайно важливо розглядати кожен аспект для зниження витрат і підвищення продуктивності.

“У межах цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та ухвалили важке рішення скоротити кількість персоналу на понад 10% у всьому світі. Немає нічого, що я ненавиджу більше, але це потрібно зробити. Це дозволить нам бути економними, інноваційними та готовими до наступного циклу зростання. Я хотів би подякувати всім, хто покидає Tesla, за їхню важку працю протягом багатьох років. Я глибоко вдячний за ваш внесок у нашу місію та бажаю вам успіхів у майбутньому. Дуже важко прощатися”, – написав бізнесмен у листі.

До таких заходів у компанії вдаються після слабких квартальних результатів. Продажі електромобілів Tesla за підсумками I кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 8,5% – із 422,9 тис. одиниць до 386,810 тис. Це – перше річне падіння показників із 2020 року

Отриманий результат поступається й середнім прогнозам – аналітики очікували, що Tesla за перші три місяці цього року продасть 449,080 тис. електромобілів.