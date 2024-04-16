Пам’ятаєте ось таку новину зі скетчем нового седана Volkswagen Passat? Він був намальований стороннім автором за мотивами універсалу Volkswagen Passat В9, проте китайці просто зараз втілюють для свого ринку такий автомобіль в реальність: нещодавно з’явилися перші зображення нового седана Volkswagen Passat Pro.

Стилістика седана Volkswagen Passat Pro повністю відповідає універсалу: широка заокруглена решітка радіатора, вузькі фари та поєднані ліхтарі. Вже зараз зрозуміло, що готується кілька версій автомобіля Volkswagen Passat Pro: вони будуть відрізнятись колісними дисками, оформленням бамперів та молдингами вікон.

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Довжина нового автомобіля Volkswagen Passat Pro перевершує 5-метрову позначку, а його колісна база сягає 2,87 метра. Очікується, що під капот нового седана Volkswagen Passat Pro будуть встановлювати бензинові турбодвигуни: або 1,5-літровий на 150-160 к.с., або більший 2-літровий на 220 «коней».

Варто відзначити, що це – не єдиний варіант седана від Volkswagen для китайського ринку – можна згадати також Volkswagen Magotan. Проте цього разу для автомобіля-седана використано всесвітньо відому назву Passat; при тому, що в Європі новий Volkswagen Passat може бути лише універсалом. Ось такі китайські фокуси.