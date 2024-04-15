Користувачі Instagram помітили, що в застосунку з’явився Meta AI – універсальний чат-бот на основі штучного інтелекту. Він може відповідати на запитання, писати вірші та генерувати зображення за допомогою текстових підказок, пише Engadget.

Такий крок не став несподіванкою, адже Meta представила Meta AI у вересні минулого року та протягом кількох місяців додавала чат-бот до своїх продуктів, як-от Facebook Messenger і WhatsApp.

“Наші генеративні функції на основі штучного інтелекту перебувають на різних стадіях розробки, і ми тестуємо деякі з них публічно в обмеженому обсязі”, – розповіли в Meta.

Судячи з коментаря компанії, поки не всі користувачі мають доступ до Meta AI. За інформацією медіа, оновлення з’явилося в пошуковому рядку Instagram. Хоча у деяких користувачів чат-бот можна знайти в прямих повідомленнях.

Недавно також стало відомо, що Meta дозволила користувачам Facebook Messenger надсилати фото в HD-якості та файли до 100 МБ.