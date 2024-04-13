Компанія Samsung планує додати функції штучного інтелекту Galaxy AI, які дебютували в оновленому інтерфейсі One UI 6.1, до більшої кількості своїх старіших флагманських смартфонів та планшетів починаючи з травня, повідомляє 9to5Google.

Співробітник Samsung в Кореї нещодавно повідомив на форумі, що оновлення One UI 6.1 з можливостями Galaxy AI, буде застосовано не тільки до серії Galaxy S22, як передбачалося спочатку, але і до Galaxy S21.

Оновлення буде спрямоване саме на флагманські пристрої. Тому такі моделі, як Galaxy S21 FE та Galaxy Tab S8 FE не отримають нових функцій. З усім тим, це оновлення додасть специфічні можливості Galaxy AI до більш ніж десятка пристроїв.

Проте чим старіша модель, тим менше функцій штучного інтелекту вона отримає. Наприклад, на відміну від серії Galaxy S23, моделі 2022 року не отримають опцію “Миттєва сповільнена зйомка”, серед них:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Fold4

Galaxy Flip4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Серія Galaxy S21 та складані смартфони Samsung отримають тільки підтримку функцій Circle to Search та Magic Rewrite. Остання, ймовірно, відноситься до Chat Assist, штучного інтелекту який дозволяє змінювати стиль і тон повідомлень за допомогою клавіатури Samsung.

Пристрої, які отримають ці можливості:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Fold3

Galaxy Flip3

Samsung планує впровадити ці вдосконалення ШІ на зазначених моделях 2022 і 2021 років через оновлення One UI 6.1, яке планується випустити на початку травня.