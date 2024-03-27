One UI 6.1, яке має додати на пристрої Galaxy 2023 року функції штучного інтелекту, почне виходити вже 28 березня. Про це пише 9to5Google.

Починаючи з четверга, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Fold 5, Flip 5, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra по всьому світу почнуть отримувати підтримку функцій Galaxy AI.

Варто зазначити, що оновлення лише почнуть розповсюджувати, тож на деяких пристроях воно може з’являтися з наступного тижня.

One UI 6.1 додасть на пристрої функцію перекладу повідомлень та дзвінків, перекладач для спілкування у реальному часі, Circle to Search від Google, набір інструментів ШІ для редагування фото, допоміжні функції для написання нотаток та повідомлень тощо.

Крім того, Samsung також натякнула, що підтримка Galaxy AI може з’явитися й на інших, старіших пристроях, як-от Galaxy S22, проте поки що офіційної інформації про це немає.