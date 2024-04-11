YouTube запускає нові функції, які дозволять творцям створювати колекції для покупки, краще планувати свої платні відео, швидко монетизувати старі ролики та багато іншого. Про це пише TechCrunch.

Колекції з’являтимуться у списку продуктів автора, на вкладці Магазин та описі відео. Наразі створення колекцій можливе лише за допомогою мобільного додатку Studio, але YouTube обіцяє, що незабаром така змога буде і вебсайті.

Крім того, YouTube запускає новий Affiliate Hub у своєму додатку, щоб полегшити творцям пошук інформації про найновіший список торгових партнерів, конкурентні ставки комісійних та промокоди.

YouTube також додає до списку інтегрованих платформ конструктор сайтів Fourthwall для створення онлайн-магазинів. Дозволяючи користувачам підключати свої магазини на Fourthwall, YouTube полегшує їм створення та управління контентом безпосередньо в YouTube Studio. YouTube вже пропонує інтеграцію з Shopify, Spreadshop та Spring.

До слова, недавно повідомлялося, що творці відео на YouTube тепер мусять маркувати реалістичні ролики, які створив ШІ.